Ministerstwo Finansów składa zawiadomienie do prokuratury ws. kamienicy Mariana Banasia. MF: "Tajemnica finansowa, nie komentujemy"

Całość objęta jest tajemnicą informacji finansowej. Dziennikarzowi RMF FM udało się ustalić, że zawiadomienie dotyczy wyjątkowo niskiego czynszu, który bracia K. płacili Banasiowi. Zgodnie z przepisami, tak niski czynsz też jest korzyścią, z której trzeba się z państwem rozliczyć. Najemcy tego nie zrobili, stąd doniesienie do prokuratury.

Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym ministerstwa finansów, by potwierdzić te ustalenia.

Rzecznik resortu dodał, że rocznie Generalny Inspektor Informacji Finansowej składa w tym trybie ok. 200 zawiadomień do prokuratury, "więc nie jest to rzadkość".