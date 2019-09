Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Młodzi będą protestować

Pierwszy dzwonek nie zastanie wielu uczniów w ławkach m.in. w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu, w Lublinie, Mrągowie i Grudziądzu – podaje "Gazeta Wyborcza". Zamiast tego polscy uczniowie dołączą do Międzynarodowego Strajku Klimatycznego.

Ze stwierdzeniem, że zmiany klimatyczne to problem, zgadzają się wyborcy każdej większej formacji politycznej w Polsce. W przypadku Lewicy i Koalicji Obywatelskiej jest to większość popierających te ugrupowania (odpowiednio 85 i 89 proc.), w przypadku PSL i Kukiz'15 – 63 proc. Na to, że globalne ocieplenie to problem, wskazała połowa wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz 47 proc. Konfederacji.