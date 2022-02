Mniej pieniędzy na rolnictwo. "Ilość środków absolutnie niewystarczająca"

Andy 48 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

To ich problem, głosowali na PiS, to mają. Problem leży w Solidarnej Polsce, która spowodowała blokadę środków z Funduszu Odnowy. A PiS nie zadrze z Ziobro, bo mu potrzebne do większości w Sejmie, by móc dalej przegłosowywać Przekręty i Szwindle...