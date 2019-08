Moda na Polskę. Zagraniczni turyści przyjeżdżają do nas coraz chętniej

W zeszłym roku liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski sięgnęła prawie 86 milionów. Z tego prawie 20 milionów stanowili turyści. To o 7,5 proc. więcej, niż jeszcze rok wcześniej. A najlepsze dla Polski jest to, że zostawiają u nas coraz więcej pieniędzy. W zeszłym roku wydali niebagatelne 35 miliardów, czyli o prawie jedną dziesiątą ponad to, co zostawili w 2017. Turystyka daje nam prawie 6 proc. PKB.