Pokażą ci Warszawę za kilkadziesiąt euro. Przewodnicy amatorzy coraz popularniejsi

Najpopularniejszy serwis łączący turystów i lokalnych przewodników amatorów to obecnie showaround.com. Podobne usługi oferują jednak takie strony, jak viator czy toursbylocals.com.

Na portalu showaround swoje usługi oferuje coraz więcej mieszkańców polskich miast, którzy chcieliby oprowadzić turystów i nieco przy tym zarobić. Najwięcej przewodników amatorów jest z Warszawy - ponad 270. W Krakowie jest ich 140, we Wrocławiu, Poznaniu i Sopocie - po 60. W Gdańsku natomiast nieco ponad 40.

Ile może zarobić przewodnik amator? To zależy z którego jest miasta i czy ma dobre recenzje na serwisie. W Warszawie czy Krakowie najlepsi żądają ok. 20 euro za godzinę. Całkiem sporo osób wycenia natomiast swoje usługi na ok. 10 euro za godzinę. Choć są i tacy, którzy proponują pokazanie miasta turystom zupełnie za darmo.