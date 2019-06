Restauracja dostała 80 tys. zł dotacji na zatrudnienie... "osób poniżej 40. i powyżej 50. roku życia"

Restauracja Port znajduje się w samym centrum Międzywodzia - modnego kurortu nad Bałtykiem. Choć ciągle wiele nadmorskich lokali w Polsce wygląda mało zachęcająco, to o Porcie nie da się tego powiedzieć. Wystrój jest nad wyraz nowoczesny, a cały lokal mieści się w świeżo oddanym do użytku budynku. Specjalność szefa kuchni: dorsz zapiekany w porze.

Jak się dowiadujemy z tabliczki, restauracja dostała 77,9 tys. zł w ramach unijnego programu "Rybactwo i Morze". Na co poszły pieniądze? Miały pomóc rozwijać lokalny rynek poprzez "otwarcie restauracji rybnej i zatrudnienie pracowników z grup poniżej 40. roku życia i powyżej 50. roku życia". Oficjalnie beneficjentem 80 tys. z programu jest zarejestrowana w Międzywodziu firma Gama, do której należy lokal.

"Siadają 2-3 osoby i ustalają reguły w 5 minut"

Jednego z ekspertów od funduszy, z którym rozmawialiśmy, tak dobrana grupa pracowników dziwi. - Przecież ludzie po trzydziestce są najbardziej atrakcyjną grupą dla pracodawców. Są ciągle młodzi, a jednak już mają zwykle spore doświadczenie. Więc nie rozumiem za bardzo czemu miała służyć taka dotacja. Zatrudnienie osób 50+ to już co innego. To ma sens, bo nie da się ukryć, że tacy ludzie bywają dyskryminowani na rynku pracy. A przecież w takich dotacjach chodzi o to, by wspomóc "defaworyzowane" grupy - mówi.