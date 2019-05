15 lat w Unii a już doganiamy Portugalię. Bardzo nam się ten interes opłacił

W pierwszych 15 latach po "komunie" polska gospodarka urosła o 48,4 proc., czyli średnio o 2,75 proc. rocznie. Po wejściu do UE, w tak samo długim czasie było to już 80,7 proc. wzrostu, czyli 4,03 proc. rocznie.

Owszem, mimo komputeryzacji przybyło w ostatnich 15 latach aż 109 tys. urzędników, którzy muszą obsługiwać unijne regulacje, przez rygorystyczne zobowiązanie Unii musimy płacić za drożejące prawa do emisji CO2, ale generalnie trudno nie zauważać poprawy. Otwarte granice, przemieszczanie się "na dowód", wolny handel, to tylko niektóre z korzyści z członkostwa we Wspólnocie. Nie zapominając o dopłatach do polskich dróg.

Te korzyści widać choćby w ekspansji naszego eksportu. Z 1,5 tys. dol. na mieszkańca zwiększyliśmy sprzedaż naszych towarów do 5,8 tys. dol. To chyba najbardziej znamienny dowód sukcesu gospodarki, której produkty kupowane są na całym świecie.

Nasz kraj stał się obiektem inwestycji światowych producentów, którzy wysyłają potem produkty na cały świat, a o pracowników obecnie się walczy. A jeszcze piętnaście lat temu to aż trzy miliony bezrobotnych walczyło o oferty pracy. Obecnie bezrobotnych jest niecały milion. I to raczej są nimi ci, którym zajęcia z różnych powodów podejmować się nie chce lub nie chcą zmieniać miejsca zamieszkania, bo ofert pracy jest dużo.

Sieć Biedronka w ciągu tego czasu zaczęła inaczej traktować pracowników. Teraz ściga się z Lidlem w zachęcaniu ich wynagrodzeniami do pracy. W 2004 roku uchodziła za najgorsze miejsce do pracy, nakładane były na nią kary za złe traktowanie i wykorzystywanie pracowników niezgodnie z prawem.

Piętnaście lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Jak i to, że przeciętnego Polaka stać bez problemu na samochód. Co prawda używany, kilkuletni sprowadzony z Zachodu, ale stać. To właśnie otwarte granice umożliwiły nam indywidualny import tanich pojazdów na masową skalę. W samochody wyposażone jest już 68 proc. gospodarstw domowych w Polsce, podczas gdy 15 lat temu zaledwie 49 proc.