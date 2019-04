Polska w UE od 15 lat. Najbardziej odczuły to nasze portfele

Gdy Polska stawała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. średni poziom zamożności Polaków wynosił mniej niż 50 proc. średniej unijnej. 15 lat później wynosi 70 proc. Choć są kraje, gdzie wzrost był szybszy – Irlandia, Rumunia, Litwa i Estonia - to gospodarcze efekty członkostwa w UE są nie do przeceniania.

Członkostwo w UE pozwoliło nam bowiem także znacząco zwiększyć udział eksportu w naszym PKB – z 34 proc. w 2004 wzrósł do 55 proc. w ubiegłym. To m.in. ta zmiana pozwoliła utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Dzięki wejściu do Unii Europejskiej do Polski po odjęciu składek napłynęło 110 mld euro wsparcia.