Nowe zakupy Błaszczaka. Oto co trafi do żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o umowie zawartej z wchodzącą w skład PGZ firmą Mesko S.A . W jej ramach zakupione zostaną pociski kierowane Spike-LR. Produkowane są one na licencji izraelskiej firmy RAFAEL.

Spike LR na wieżach naszych Rosomaków i Borsuków

Spike LR o maksymalnym zasięgu 4 km należą do podstawowego uzbrojenia przeciwpancernego Wojska Polskiego, które zamówiło je przed 20 laty.

Przeciwpancerne pociski kierowane Spike-LR Przeznaczone są do zwalczania czołgów i pojazdów opancerzonych (wyposażonych w pancerze reaktywne) oraz śmigłowców bojowych w odległości od 200 do 4000 m. Poza przenośnymi zestawami ppk SPIKE-LR wykorzystywanymi przez żołnierzy stanowią one element uzbrojenia m.in. systemów ZSSW-30.