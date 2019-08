"Money. To się liczy". Ostre hamowanie w Niemczech. Co z polską gospodarką

Dziś w "Money. To się liczy" pytamy o kondycję gospodarki naszego zachodniego sąsiada i o to, jak to wpłynie na Polskę. Gościem będzie prof. Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. W drugiej części o tym, ile zyska budżet na składce na ZUS od wszystkich umów, powie dr Leszek Juchniewicz z Pracodawców RP. Zapraszamy od 9.15.