Moody's otwarcie krytykuje rząd. Polsce grozi obniżka ratingu?

Krótko po wyborach na rządzącą partię spadły pierwsze gromy. I to ze strony jednej z trzech największych na świecie agencji oceniających wiarygodność krajów. Moody's ostrzegł, że polityka gospodarcza PiS oraz kontynuacja obecnego kierunku zmian w systemie sądownictwa jest negatywna dla profilu kredytowego Polski .

Eksperci agencji ratingowej Moody's prognozują przy tym zwiększenie deficytu. Szacują, że w 2020 roku deficyt strukturalny wzrośnie do 3 proc. PKB i to nawet bez uwzględnienia "dodatkowych" wydatków budżetowych, takich jak trzynasta emerytura. Uważają, że oprócz konsekwencji fiskalnych, polityka PiS może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki w związku z obiecanym skokowym wzrostem płacy minimalnej.

Czy to sygnał, że Polsce grozi obniżka ratingu? Zdaniem Marcina Mazurka, ekonomisty mBanku, można tak to odbierać, choć podkreśla, że nie zna dokładnej treści całego raportu, a przekaz medialny skupia się na samych negatywach.

Rating Polski. Rząd dostaje ostrzeżenie

- Biorąc pod uwagę wcześniejsze kryteria oceny przez agencję Moody's, wyraźne krytykowanie polityki gospodarczej rządu jest czymś nowym. Wrzucają nowy czynnik ryzyka, co oczywiście może oznaczać przyszłą obniżkę ratingu. Nie można na tę chwilę niczego przesądzać, ale może to być wdzięczny temat do grania przez rynki finansowe - ocenia ekspert mBanku.