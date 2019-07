Morawiecki: da się pogodzić czyste powietrze z rozwojem przemysłu

Mateusz Morawiecki stwierdził w poniedziałek w TVP Katowice, że opozycja nie ukrywa tego, iż chce doprowadzić do likwidacji energetyki opartej na węglu. Jest to "ogromne ryzyko dla przemysłu, dla całego polskiego przemysłu", uważa premier.

Zapytany, czy górnicy mogą spać spokojnie i czy ekonomię można pogodzić z ekologią, oświadczył, że "jak najbardziej da się pogodzić czyste powietrze z rozwojem przemysłu. Można to pogodzić i my chcemy pokazać, że to jest możliwe" – informuje PAP.

Morawiecki zaznaczył również, że z Górnego Śląska "musi wyjść taki rodzaj zmian gospodarczych, który doprowadzi do tego, że Polacy będą zarabiali tak, jak w zachodniej Europie". "Będzie to nowoczesny przemysł oparty o zielone i zaawansowane technologie, o polską naukę, która tutaj, na Śląsku, jest bardzo dobrze rozwinięta. Do takich zmian chcemy tutaj doprowadzić" - powiedział premier.

Lider PO Grzegorz Schetyna prezentując program Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że zobowiązuje się ona, iż do 2030 r. wyeliminuje węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 r. - w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 r. - w energetyce.

Górnicy domagają się spotkania z ministrem energii

Górnicy piszą do premiera

Przed kilkoma dniami górnicza "Solidarność" napisała do premierai wezwała do bardziej aktywnego zajęcia się sprawami polskiego górnictwa. Tym bardziej, że Morawiecki w jesiennych wyborach będzie jedynką na Śląsku.

"Sytuacja w górnictwie grozi wybuchem kryzysu, któremu towarzyszyć będą niepokoje społeczne na wielką skalę. Pierwsze symptomy są widoczne w części zakładów" - napisała górnicza "Solidarność" do szefa rządu.

- Propaganda sukcesu doprowadziła do tego, że jak ktoś cały czas mówi, że jest dobrze w Tauronie, czy w PGG, czy wszędzie, że jest bardzo dobrze, że jest fajnie, że są zyski i się tym wszystkim chwali. No to ludzie chcą w tym miodzie uczestniczyć - zauważył Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące