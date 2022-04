Morawiecki kreśli scenariusze gospodarcze dla Polski. "Inflacja spędza mi sen z powiek"

"Nie ulegliśmy szantażowi Putina"

"Inflacja spędza mi sen z powiek"

Mateusz Morawiecki przypomniał, że w rząd wprowadził tzw. tarczę antyinflacyjną, co miało obniżyć inflację. W jego ocenie "to się udało", ale 24 lutego zaczęła się wojna w Ukrainie i w jej następstwie świat spowiła "putinflacja". Dlatego też rządzący zdecydowali się na obniżenie podatku PIT w I progu z 17 proc. do 12 proc., co ma przełożyć się na wyższe oszczędności.