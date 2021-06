Morawiecki mówi o ryczałcie dla przedsiębiorców. "Dla wszystkich, którzy zarabiają do 10 tys. zł"

Ponadto ci, którzy zarabiają do 10 tys. zł, w przypadku gdy nie opłaca im się rozliczanie wg skali podatkowej lub podatku linowego, będą mogli przejść na tzw. ryczałt czyli podatek przychodowy. W ocenie premiera przyniesie to korzyści większe, niż wyniosą potencjalne straty z tytułu podwyższonej składki zdrowotnej.

- Dla tych, co zarabiają do 10 tys. zł miesięcznie, mam propozycję - zastanówcie się, czy nie lepiej przejść na ryczałt. Bo obniżamy stawki - tłumaczył Morawiecki. Zdaniem premiera skorzystać na rozwiązaniu mogą m.in. przedstawiciele wielu zawodów kreatywnych.

Na tym jednak nie koniec. Pojawiła się także propozycja dla sektora medycznego. Na mocy nowych przepisów lekarze i pielęgniarki "na działalności" będą podlegać niższym stawkom podatkowym - z 17 proc. dla 14 proc. - Tym, którzy są na stawce 15 proc., np. dla informatyków, obniżamy stawki do 12 proc. - dodał Morawiecki.

Szef rządu wyliczył również, że od początku tego roku z propozycji ryczałtu skorzystało 65 tys. przedsiębiorców. - Jednocześnie od stycznia tego roku podnieśliśmy z 250 tys. euro do 2 mln euro, czyli do 9 mln zł. To nie są małe obroty, także dla sklepów, także dla innych branż, warsztatów, wolnych zawodów - dodał.