Morawiecki: "Nawet jeśli wirus wróci, to nie zamierzamy zamykać gospodarki w takim stopniu, jak do tej pory"

- Od początku września dzieci wracają do szkoły, młodzież także, to pewna decyzja. Na początku października studenci wracają na uczelnię, i jeśli nawet rzeczywiście jesienią czy późniejszą jesienią znowu koronawirus zaatakował, to mamy dużo więcej doświadczeń i nie zamierzamy zamykać gospodarki w takim stopniu, jak do tej pory – powiedział Morawiecki na antenie Radia Łódź.