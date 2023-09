Morawiecki uderza w Tuska i straszy migrantami. "Przepychają siłą pakt"

- Donald Tusk oszukuje Polaków ws. nielegalnej migracji. On jedno mówi w Polsce, a co innego twierdzi w Brukseli. Partia Tuska i Webera w przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim chce przepchnąć pakt dotyczący przymusowej relokacji imigrantów. Unijna biurokracja za nic ma bezpieczeństwo Polski - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier: przepychają siłą pakt o nielegalnej imigracji

- Warszawa i inne miasta w Polsce mają zostać zalane nielegalnymi imigrantami. W Brukseli siłą przepychają pakt o nielegalnej migracji. UE zamiast zabezpieczyć granice, jak zrobiła to Polska na granicy z Białorusią, to chce się zmusić do przyjmowania imigrantów.