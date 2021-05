Motocykle Harley-Davidson taniej niż dotąd. Koniec wojny celnej wpłynie też na ceny innych produktów

Oświadczenie to wynik poniedziałkowych rozmów obu stron. Zarówno Amerykanie jak i przedstawiciele Unii zapowiedzieli, że nie będą eskalować konfliktu celnego i chcą dążyć do bliższej współpracy.

Sytuacji nie poprawiała polityka Donalda Trumpa, która doprowadziła do konfliktu handlowego. Kamieniem milowym był tutaj program „America First”, który miał doprowadzić do większej ochrony rodzimego przemysłu - wystartował w 2018 r.

Wtedy wszystko się zaczeło. USA objęły dodatkowymi cłami stal i aluminium sprowadzane z Europy oraz Chin, Japonii i Turcji. To z kolei mocno uderzyło w europejski rynek.

– Teraz Unia Europejska zdobyła się na gest, którego wymowa jest istotniejsza niż same korzyści ekonomiczne. Trzeba pamiętać, że nie wycofano się z ceł odwetowych na inne produkty, np. sok pomarańczowy. Unia pokazała jednak, że jest gotowa do dalszych rozmów i współpracy. Europa ma nadzieję, że dzięki odstąpieniu od eskalacji USA do końca roku zdejmą cła na stal i aluminium - przekonuje na łamach "DGP" Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.