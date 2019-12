"Może jesteś mniej wyjątkowa niż myślisz". Frans Timmermans pisze "list miłosny"

- Odkąd ukończyłem brytyjską szkołę, Wielka Brytania zawsze była częścią mnie. Teraz odchodzicie i to łamie moje serce – tak zaczyna się "list", który Frans Timmermans, wiceprzewodniczący KE, napisał do Brytyjczyków. Skierował go słownie do zwolenników wyjścia kraju z UE, bo ich decyzja sprawiła, że UE musi się poważnie przemeblować.