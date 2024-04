"Możemy wydawać na obronę nawet o 9 mld euro więcej". Niemiecki minister zabrał głos

tak to 23 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tylko że Niemcy wywadzą to we własnej gospodarce, a my zamawiamy głównie za granicą w USA i Korei Południowej. Ot, różnica... niemieckie zbrojenia nakręcą niemiecką gospodarkę, polskie zbrojenia nakręcą koreańską. Już się w Korei producent haubic K9 chwali (które nie są lepsze, a nawet gorsze od naszych Krabów) że dzięki hojności Polaków postawił już dodatkową linię do produkcji haubic K9 i postawi jeszcze kolejną. Dzięki temu zjedzie z kosztów za sztukę i zarobi więcej, i dzięki temu (koszty i zdolności produkcyjne) liczy na kolejne konktrakty w kolejnych krajach. Dzięki Błaszczakowi i PiS, bo zafundowanie Koreańczykom dwóch linii produkcyjnych habic zwiększa koreańską konkurencyjność. .... Niemcy tymczasem zamówią haubice niemieckie, czołgi niemieckie, transportery niemieckie, obronę przeciwlotniczą niemiecką... i będą jeszcze bogatsi.