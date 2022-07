Można dostać nawet 40 tys. zł. Rusza rządowy program

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski przekazał, że w czwartek, 21 lipca ruszy kolejny ogólnopolski program antysmogowy "Ciepłe Mieszkanie". Będzie on finalnie skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Budżet programu to 1,4 mld zł.

Właściciele mieszkań nie będą składać wniosków bezpośrednio do wojewódzkich funduszy środowiska, które są operatorami programu. W pierwszej kolejności to gminy będą wnioskować o środki, a następnie uruchamiać programy wsparcia dla mieszkańców i to wówczas właściciele mieszkań będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie do swojego urzędu gminy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Fotowoltaika już nieopłacalna? Ekspert przekonuje: Zwróci się w mniej niż 10 lat

Rusza program "Ciepłe Mieszkanie"

Wiceprezes NFOŚiGW wyjaśnił, że "Ciepłe Mieszkanie" - podobnie jak "Czyste Powietrze" - będzie miało trzy części.

Pierwsza część skierowana będzie do osób mających dochody do 120 tys. zł rocznie. Takim właścicielom mieszkań przysługiwać będzie podstawowy poziom dotacji w wysokości do 15 tys. zł na lokal (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji).

Z drugiej części programu skorzystać będą mogli właściciele mieszkań, gdzie dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1673 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym – 2342 zł. Bezzwrotna dotacja dla tej grupy wyniesie do 25 tys. zł (do 60 proc. kosztów kwalifikowanych).

Trzecia grupa beneficjentów to właściciele mieszkań, gdzie dochód nie przekracza 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku dotacja będzie najwyższa – do 37,5 tys. zł na lokal (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych).

Zgodnie z rekomendacją minister klimatu i środowiska Anny Moskwy dotacje będą mogły być jednak wyższe o 5 proc., jeśli lokal mieszkalny znajduje się w budynku, zlokalizowanym na terenie jednej z 322 gmin - określonych przez Główny Inspektorat Środowiska – jako te, które najbardziej borykają się z problemem zanieczyszczenia powietrza, czyli przekroczeniami norm emisji pyłów PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu - dodał Mirowski.

Oznacza to, że maksymalne kwoty dotacji dla konkretnych grup beneficjentów wyniosą odpowiednio: 17,5 tys. zł, 26,9 tys. zł oraz 39,9 tys. zł, a intensywność dofinansowania wzrośnie odpowiednio do 35, 65 i 95 proc. kosztów kwalifikowanych.

Operatorem programu "Ciepłe Mieszkanie" ustanowiono wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla gmin. Samorządy będą musiały wcześniej uzyskać odpowiednie deklaracje od mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.

"Ciepłe Mieszkanie". Kiedy wnioski?

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych (jakim są osoby fizyczne - posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego) będą prowadziły gminy, na podstawie umów zawartych z wfośigw. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi na realizację zadania zgodnego z zapisami programu.

Mirowski dodał, że dotacje przeznaczone będą na wymianę pieców węglowych na kondensacyjne kotły gazowe lub kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, na ogrzewanie elektryczne bądź pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze, albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Wsparcie będzie można przeznaczyć także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (pod warunkiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła) a także wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i dokumentację projektową.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.