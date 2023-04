Na czym polega downsizing i dlaczego się go stosuje?

Inflacja w Polsce w 2022 roku wyniosła 14,4 proc. W lutym 2023 roku Główny Urząd Statystyczny podał, że sięgnęła granicy 17,2 proc. Wszystko drożeje, co odczuwają boleśnie konsumenci. Podczas zakupów codziennych produktów zwróć uwagę nie tylko na cenę, ale i na gramaturę kupowanych artykułów. Wielu producentów ucieka się do downsizingu. Na czym to polega?