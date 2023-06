Na planie filmu "Barbie" różowa farba lała się strumieniami. Zaczęło jej aż brakować na świecie

Światowe niedobory różowej farby przez film "Barbie"

Greta Gerwig poczuła się wywołana do tablicy, więc napisała e-maila do magazynu, w którym... potwierdziła jego przypuszczenia. Zaprojektowanie i budowa Barbie Dreamhouse – domku dla lalek, w którym mieszka główna bohaterka filmu – pochłaniało na tyle dużo różowej farby, że tej zaczęło po prostu brakować. Do tego jeszcze reżyserka filmu nalegała, by wszystko było, co tylko może być, było w tym kolorze.