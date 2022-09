Na tym Rosjanie nie oszczędzają. Oto dlaczego potrzebują kamer

Rosjanie zaczęli masowo kupować systemu monitoringu - donosi dziennik "Kommiersant". Wylicza on, że sprzedaż sprzętu do nadzoru wideo wzrosła o 84 proc. tylko w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy. Według rosyjskich mediów to m.in. efekt sankcji. Rosjanie obawiają się o kradzieże m.in. samochodów, do których części są coraz trudniejsze do zdobycia.