Na zakupy przez Norwegię. Rosjanie znaleźli sposób na sankcje

W wiosce Naatamo w Laponii działają dwa markety, które zazwyczaj żyją z handlu przygranicznego z Norwegami. Jeden z nich po agresji na Ukrainę zdecydował, że nie sprzedaje już "bezcłowo" (procedura tax free) produktów Rosjanom, ale drugi robi to nadal – podało w poniedziałek fińskie radio Yle.

Tak Rosjanie omijają sankcje

Według szefa jednostki fińskiego urzędu celnego w Tornio Kariego Hannu służby nie mają możliwości wstrzymania ruchu Rosjan, którym Norwegia honoruje wizy i umożliwia wjazd do strefy Schengen. To do celników na granicy norwesko-rosyjskiej należy sprawdzenie, jakie towary są wywożone – przyznał.