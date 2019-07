Na zakupy w Auchan ze swoimi opakowaniami. Wkrótce w całej Polsce

- Wiele osób stara się żyć według filozofii "zero waste", więc ta możliwość jest adresowana przede wszystkim do nich, ale każdy tutaj korzysta: środowisko (ograniczamy plastikowe opakowania), klient (ogranicza odpady), firma (oszczędza na opakowaniach), więc jest to relacja win-win-win - wyjaśniła Dorota Patejko w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Auchan chce, by klienci robili zakupy do własnych opakowań we wszystkich sklepach sieci do końca sierpnia lub do połowy września.