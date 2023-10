Nadchodzi potężny cios w kieszenie Polaków. Opozycja nie wyklucza kolejnych tarcz

Opozycja musi szukać pieniędzy. "Złożono wiele obietnic bez pokrycia"

Posłanka Trzeciej Drogi potwierdza w rozmowie z money.pl, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie zaplanował w budżecie na 2024 r. żadnych środków na przedłużenie tarcz energetycznych. - Zdajemy sobie sprawę, że zrobiono to świadomie, na zasadzie "niech sobie teraz jakoś radzą". W praktyce mamy do czynienia z ośmioma latami zaniedbań, które starano się zmieść pod dywan - zaznacza.

Posłanka odnosi się także do polityki prowadzonej przez zarządy państwowych spółek energetycznych. W ostatnim czasie - jej zdaniem - "skupiały się one głównie na uprawianiu propagandy sukcesu" poprzez kampanie reklamowe, co można było zaobserwować m.in. na ulicach. - Obiecujemy jednak, że wszyscy zostaną za to odpowiednio rozliczeni - zapowiada.