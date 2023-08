Właściciele pomp ciepła wpadli w pułapkę. Rachunki się rozjeżdżają

Węgiel zalega na składach

Ilość węgla jest tak duża, ponieważ energetyka potrzebuje go mniej: w recesji spadło zużycie prądu, a prąd, który jest produkowany, pochodzi w dużej mierze z instalacji fotowoltaicznych. Chociaż tylko część tego węgla nadaje się do wykorzystania w gospodarstwach domowych, trzeba go dosłownie spalić - kopalnie już teraz znacznie ograniczają produkcję, ponieważ elektrownie nie chcą kupować węgla. Po co im to, skoro mają już zapasy? - zauważa dziennik.