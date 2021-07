Nadwyżka jeszcze większa, niż zapowiadał premier. A dług galopuje

tqw 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 10 Odpowiedz

"rozkręca emisję"... przecież co roku emituje się nowe obligacje a spłaca stare. Nic nowego. A swoją drogą, ciekawe co by Rostowski zrobił jak doszedłby z zadłużeniem do progu konstytucyjnego. Zwłaszcza jak trafiłby mu się taki covid. Przecież ta jego ekipa nie była zdolna do żadnych konkretnych reform, czy nawet umiejętnego łatania przez doszczelnianie dziuy VATowskiej. Jedyne co umieli to ukraść kasę z OFE.