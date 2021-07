Budżet z nadwyżką. Morawiecki mówi o sukcesie i wbija szpilę opozycji

Pol 32 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Buhahaha! Wszystko drożeje to i wypłaty muszą iść do góry. Szkoda tylko że wolniej niż wszystko drożeje. Tak, zarabiamy więcej, ale kupić możemy mniej. Czyżby to była inflacja? Za poprzednich rządów jakoś ceny częściej spadały niż rosły.