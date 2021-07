Płaca minimalna. Już jesteśmy w czołówce, a niebawem kolejny wzrost pensji

ZIGZAG 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Podnoście minimalna ciekawe kto będzie naprawiać cieknące rury czy nie działające gniazdka elektryczne.Za te pieniądze co dzisiaj profesjonaliści dostają to wielu pójdzie na kasę do Lidla. Oj będą przepszaszać specjalistów.Już dziś brakuje rąk do pracy w Polsce. Pozdowienia z Londynu.