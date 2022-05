Najbogatsze miasto Chin wprowadza nową politykę. To ma być lekarstwo na problemy z gospodarką

Zgodnie z planem wydanym przez władze miejskie Szanghaju, centrum finansowe przyspieszy wydawanie zezwoleń na projekty związane z nieruchomościami i będzie dostarczać nowe inwestycje mieszkaniowe. W tym roku limit samochodów na własność zostanie zwiększony o 40 000, zmniejszony zostanie podatek od zakupu niektórych pojazdów osobowych, a nabywcy samochodów elektrycznych otrzymają dotacje. To tylko niektóre działania, jak informuje Bloomberg, które wprowadziło miasto, aby poprawić sytuację po tym, jak epidemia COVID-19 i wprowadzony przez to lockdown zaszkodził rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Firmy w Szanghaju nie będą już musiały być na "białej liście", aby wznowić produkcję od 1 czerwca.

Nieugięte trzymanie się przez Chiny polityki "Covid Zero" za wszelką cenę — uosabianej przez blokadę Szanghaju, która rozpoczęła się pod koniec marca, i restrykcje nałożone w innych miejscach w kraju liczącym 1,4 miliarda ludzi — spowolniło wszystko, informuje Bloomberg, od wydatków konsumpcyjnych po produkcję w drugiej co do wielkości gospodarce świata. Produkcja przemysłowa i wydatki konsumenckie spadły w kwietniu do najgorszego poziomu od czasu wybuchu pandemii na początku 2020 roku, a zamknięcie wywołało starcia między mieszkańcami a policją.