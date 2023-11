Najsłynniejsza sala w Polsce od 9 lat stoi pusta. Nadchodzi przełom

Szykuje się remont Sali Kongresowej. Jest umowa

- Niestety, znacie państwo wszystkie reperkusje tych ostatnich lat, również to, że ceny tego typu remontów rosły lawinowo. Przy bardzo trudnej sytuacji budżetowej miasta bardzo trudno było podjąć tę decyzję, ale w końcu zdecydowaliśmy się na to, żeby po raz kolejny przeznaczyć dodatkowe środki - powiedział Trzaskowski przed podpisaniem umowy.

Według prezydenta stolicy "idą dobre czasy dla samorządów, jeżeli chodzi o finanse również". - Mam nadzieję, że kolejny rząd, nasz rząd opozycyjny będzie realizował te wszystkie swoje obietnice dotyczące samorządów. Też to nas napawa nadzieją, stad tez ta decyzja - podkreślił.

- Myślę, że już w 2026 roku będziemy mogli państwa zaprosić do nowej Sali Kongresowej dlatego, że wykonawca zapewnia nas, że może przystąpić do prac właściwe już jutro - powiedział prezydent stolicy.

Sala Kongresowa od 9 lat stoi pusta

Po otwarciu ofert okazało się, że budżet przewidziany na modernizację Sali Kongresowej jest zbyt niski - wynosił on ponad 375 mln zł, z czego 338 mln zł władze Pałacu Kultury zarezerwowały na remont.

Na sierpniowej sesji Rady Warszawy, radni zadecydowali dołożyć więc do budżetu 36,8 mln zł.

Historia prób modernizacji sali kongresowej sięga 2014 roku. Wtedy Sala Kongresowa została zamknięta, w 2015 rozpoczął się w niej remont. W planach było przystosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych i m.in. wymiana foteli. Koszt modernizacji wyceniono na ok. 45 mln zł. Ale kiedy tylko ekipa weszła do sali i zaczęła demontować fotele, okazało się, że obiekt wymaga gruntownego remontu. Dlatego już wiosną 2016 roku firma wykonująca modernizację ogłosiła upadłość.