Zapytasz firmę o pensje kolegów. A ta poda ci widełki. Idą duże zmiany

Jawność płac już powoduje niepokój w firmach

Teoretycznie jest zatem sporo czasu. W praktyce jednak firmy już dziś przygotowują strategię i rozwiązania, by być gotowym na nadchodzącą jawność płac. Szczególnie te największe. Bo to one w pierwszej kolejności będą musiały dostosować się do nowego prawa.

Nasz rozmówca zauważa, że nowe przepisy wymuszą zmiany w firmach, które dziś "mają bardzo duże rozbieżności" w wynagrodzeniach pracowników na tych samych stanowiskach. W jego ocenie będą musiały one albo dążyć do stopniowego ich wyrównywania, albo też stworzyć bardzo dokładny i szczegółowy system wewnętrzny dotyczący wyliczania pensji, który wskaże, dlaczego płace dwóch pracowników na tej samej pozycji mogą się różnić.

Jawność wynagrodzeń nie oznacza, że wszyscy będą wiedzieć wszystko

Nie jest bowiem tak, że po jej wejściu w życie wszystkim pracującym nad głowami ich koleżanek i kolegów z firmy będą wyświetlać się – niczym w grze komputerowej – ich imiona, nazwiska i wysokość wynagrodzenia. Przepisy dają co prawda pewne możliwości poznania wysokości ich zarobków , do czego jeszcze przejdziemy, ale w ograniczonym zakresie.

Prawdziwy cel Brukseli

To właśnie o lukę płacową (czyli różnicę w wynagrodzeniach kobiet w stosunku do mężczyzn wykonujących tę samą pracę) chodzi UE. Jak pisaliśmy w money.pl, z oficjalnych danych europejskich wynika, że w Polsce jest ona na poziomie 4,5 proc . (a średnia w UE wynosi 12,7 proc.).

Nie wszyscy muszą zarabiać tyle samo na danym stanowisku

Zostańmy jeszcze na moment przy luce płac. Jeśli okaże się, że nie jest ona spowodowana czynnikami obiektywnymi (np. faktem, że osoba z większą pensją wykonuje więcej obowiązków lub zapewnia wyższe przychody firmie), to przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do wprowadzenia środków zaradczych. Grozić mu będzie też kara, jeśli nie będzie przestrzegało przepisów dotyczących jawności płac.

– W tej kwestii dyrektywa posługuje się pojęciem "praca taka sama lub o tej samej wartości". To bardzo istotne pojęcie, bo tylko za taką pracę przysługuje równe wynagrodzenie. Czyli jeżeli dwóch pracowników wykonuje pracę inną albo o innej wartości, to należy się im inne wynagrodzenie – tłumaczy Kamil Sobolewski.

Pracownicy dostaną więcej narzędzi do rąk

Nie oznacza to, że pracownicy nie odczują zmian. Dla Polaków będzie to jednak w dużej mierze rewolucja.

Firmy muszą przygotować się do zmian

Kamil Sobolewski podkreśla, że ponad dwa lata, jakie pozostały do implementacji dyrektywy w Polsce, to wcale nie jest tak dużo czasu. Wiele bowiem zależy od tego, jak będą brzmiały przepisy krajowej ustawy i czy znajdzie się w niej zapis o równym wynagrodzeniu za "pracę taką samą lub o tej samej wartości".

Dlatego też ekonomista apeluje do przyszłego rządu, by bez zwłoki podjął się przygotowania projektu ustawy w tym zakresie, a także, by "poddał go długim i rzetelnym konsultacjom" ze stroną publiczną. Ważne będzie też odpowiednio długie vacatio legis, by biznes miał czas na przystosowanie się do zmian.