Nie podajesz pensji w ogłoszeniu? To nie marnuj mojego czasu. Pokolenie Z zmienia proces rekrutacji

Wśród kandydatów na pracowników coraz znaczniejszą grupą stają się przedstawiciele pokolenia Z , do którego obecnie należy większość absolwentów szkół wyższych. Z prognoz dotyczących zmian na rynku pracy wynika, że do 2030 r. w Stanach Zjednoczonych "zetki" będą stanowić nawet 30 proc. ogółu pracowników. Dlatego też firma Adobe postanowiła sprawdzić, czego oczekują od potencjalnych pracodawców.

Recesja nie jest aż tak straszna

Choć amerykańscy ekonomiści wciąż obawiają się widma recesji w USA (czym jest recesja, przeczytasz TUTAJ), to jednak młodzi pozostają optymistami. Co prawda 70 proc. badanych przyznało, że obawiają się skurczenia się gospodarki kraju, to zarazem 78 proc. z nich jest pozytywnie nastawionych do obecnego rynku pracy.