Największy wycieczkowiec świata przechodzi testy. Jego pierwszy rejs już za pół roku

Icon of the Seas ma być największym statkiem wycieczkowym świata . Gigant opuścił po raz pierwszy stocznię i wypłynął na otwarte wody – przekazało w oświadczeniu Royal Caribbean International, cytowane przez CNN. Pierwszą fazę testów morskich statek ukończył pomyślnie.

Icon of the Seas przeszedł pierwsze testy

Kolejne testy mają odbyć się jeszcze w tym roku. Wszystko po to, by statek był już gotowy na dziewiczy rejs z Miami zaplanowany na początek 2024 r.

Do momentu kolejnych testów statek ma przebywać w stoczni Meyer Turku w Finlandii . To właśnie ona odpowiada za jego konstrukcję.

Największy wycieczkowiec świata

Icon of the Seas ma długość 365 metrów i waży 250,8 tys. ton. Wycieczkowiec ma pomieścić około 5 610 pasażerów i 2 350 członków załogi. Zdetronizuje tym samym dotychczasowego rekordzistę w kategorii największych wycieczkowców, czyli Wonder of the Seas, który pływa od marca 2022 r.