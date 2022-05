Naprawa auta będzie droższa. Niemal wszystkie warsztaty podniosły ceny

Ceny napraw w warsztatach w górę

Dodał, że branża już w IV kwartale 2021 r. spodziewała się podnoszenia cen usług oraz wzrostu cen części motoryzacyjnych, co wyraziła w opracowywanym co kwartał barometrze nastrojów wśród m.in. właścicieli warsztatów. "Na pytanie o plany dotyczące zmiany stawki za roboczogodzinę, ponad 90 proc. przedsiębiorców zapowiedziało ich podniesienie. Z tego blisko 60 proc. podało stawkę wyższą o ponad 10 proc., co piąty pytany wskazał na przedział wzrostu między 5, a 10 proc. ceny, 13 proc. zadeklarowało podwyżki do 5 proc. ceny. Jedynie 5 proc. firm nie planuje zmienić cennika usług i nie znalazł się nikt, kto rozważałby obniżkę stawek za naprawy" - podał Bęben.