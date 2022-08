Bardzo złe wieści z Niemiec. To odbije się także na Polsce

Nastroje niemieckich konsumentów są rekordowo niskie. Wskaźnik nastrojów Gfk dla Niemiec na wrzesień 2022 r. wyniósł -36,5 pkt wobec -30,9 pkt miesiąc wcześniej. Jak zauważają komentatorzy, to najgorszy wynik odkąd prowadzone są badania, czyli od 1991 roku. Złe dane z Niemiec to także zła wiadomość dla Polski. Zaniepokojony niemiecki konsument może ograniczać wydatki, co m. in. utrudni życie firmom eksportującym swoje towary do Niemiec.