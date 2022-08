Niespodziewane wieści z Niemiec. To odbije się także na polskiej gospodarce

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w II kwartale 2022 r. wzrósł o 0,1 proc. kwartał do kwartału, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w czwartek rano w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny. W ujęciu rok do roku PKB Niemiec wzrósł w II kwartale o 1,7 proc. Są to dane powyżej oczekiwań, które mogą tchnąć odrobinę optymizmu w prognozy ekspertów także, jeśli chodzi o nadchodzące miesiące w polskiej gospodarce.