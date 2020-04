Nastroje przedsiębiorców najgorsze w historii

Wyniki badania jeszcze nigdy nie były tak niskie. Główny wskaźnik spadł do poziomu 32,5 pkt. i jest aż o 17,4 pkt. niższy, niż w poprzednim kwartale.

"Najświeższy pomiar nastąpił w drugiej połowie marca, czyli w czasie, gdy w Polsce już na dobre rozwijała się pandemia koronawirusa. To ograniczenia związane z powszechną kwarantanną miały decydujący wpływ na nastroje przedsiębiorców. Najsłabsze w historii naszego badania. Nawet zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, dużo wyższe niż kwartał wcześniej, nie wynika z potrzeby zgromadzenia środków na planowane inwestycje, jak to odczytywaliśmy w poprzednich pomiarach, lecz na bieżącą działalność. Tak źle nie było od wybuchu kryzysu w 2008 roku, z którego jako gospodarka wyszliśmy obronną ręką" - czytamy w komentarzu do badania.