NBP o skutkach swoich działań. Wyższe PKB, ale też ceny

W 2020 roku, wraz z wybuchem globalnej pandemii i silnym pogorszeniem koniunktury na świecie i w Polsce, NBP poluzował politykę pieniężną. Aby pobudzić gospodarkę, Rada Polityki Pieniężnej ścięła stopy procentowe, w tym stopę referencyjną z 1,5 proc. do 0,1 proc. NBP prowadził także skup obligacji w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Jak wylicza NBP, poluzowanie polityki pieniężnej w ubiegłym roku przyczyniło się bezpośrednio do zmniejszenia skali spadku PKB o 0,3 pkt proc. i podwyższenia inflacji o 0,3 pkt proc. To jednak nie wszystko. Efekty działań banku centralnego nie ograniczają się bowiem jedynie do 2020 roku.