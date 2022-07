NBP przynosi rządowi złe wieści. Rok wyborczy będzie dla nas bardzo ciężki

Najnowsza lipcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego nie pozostawia złudzeń. W przyszłym roku, kiedy to PiS będzie ubiegało się o trzecią kadencję, Polaków czeka naprawdę trudny czas. Grozi nam bardzo wysoka inflacja – nawet rzędu 15,1 proc. przy prawie niezauważalnym wzroście gospodarczym na poziomie od 0,2 do 2,3 proc. Innymi słowy, analitycy naszego banku centralnego rysują czarny scenariusz dla gospodarki, w którym poczujemy to, o czym w money.pl ostrzegamy od dawna – cierpki smak stagflacji i najprawdopodobniej technicznej recesji.