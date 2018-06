Ekspansja jednej z największych polskich firm telekomunikacyjnych. Exatel inwestuje miliony

Fot. materiały prasowe Nowa identyfikacja wizualna spółki Exatel

EXATEL, twórca jednej z trzech największych sieci światłowodowych w Polsce wdraża nową strategię. Jej celem jest dostarczanie nie tylko niezawodnych łącz internetowych dla firm, samorządów i administracji publicznej. Celem transformacji jest również cyberbezpieczeństwo.

Exatel to firma z 20-letnim doświadczeniem na rynku telekomunikacyjnym. Jej właścicielem jest Skarb Państwa, a firmę bezpośrednio nadzoruje Ministerstwo Obrony Narodowej. Exatel jest bowiem odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego działania sieci internetowej dla instytucji publicznych w całym kraju.

Exatel to także twórca jednej z trzech największych sieci światłowodowych w Polsce, obok Orange i Netii. W przeciwieństwie do konkurentów, nie jest jednk znany wśród większości Polaków, bo celem Exatel jest świadczenie usług dla firm, innych operatorów i sektora publicznego. I choć ten model biznesowy działał przez wiele lat, dziś jest nie do utrzymani, choć firma obecnie może pochwalić się liczbą 990 firm i instytucji w kraju i za granicą, które korzystają z jej usług.

Coraz tańszy internet, to problem

Kłopot w tym, że ceny łącz internetowych w zaledwie trzy lata spadły o 40-50 proc. Doskonale widać to w wynikach finansowych Exatel, którego EBIDTA w 2013 roku wynosiła 58,7 mln zł, a w ubiegłym roku była prawie o 20 mlionów niższa.

- Branża telekomunikacyjna staje się coraz trudniejsza. To zresztą zjawisko globalne. Tradycyjne usługi to za mało, by utrzymać się na rynku. Dlatego rozszerzyliśmy formułę działania o nowe usługi i nowe branże, zainwestowaliśmy w rozwój sieci, zbudowaliśmy nowe kompetencje. Efekty? Odnotowaliśmy pierwszy od lat wzrost wskaźnika EBIDTA – i to aż o 52 proc porównując do tego samego okresu w 2017 roku. A to tylko jedna z wielu pozytywnych informacji – mówi Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes Exatel.

Nowa strategia biznesowa

Strategia zmian w Exatel ma opierać się na czterech filarach: rozwoju sieci światłowodowej, cyberbezpieczeństwie, zintegrowanych usługach teleinformatycznych (ICT) oraz inwestycjach w innowacje.

Pierwsza zmiana to nowego logo firmy.

- Chcemy podkreślać, że jesteśmy firmą, która nie goni za zmianami, ale sama je tworzy. Kolor wzmacnia przekaz, że Exatel to firma twórcza, kompetentna i gwarantująca partnerom spokój. Przejście tonalne między dwoma odcieniami niebieskiego dodaje mu lekkości – mówi Marcin Malicki, wiceprezes Exatel. odpowiedzialny za marketing i sprzedaż.

Zmianom wizualnym towarzyszy hasło: najbezpieczniejsza polska sieć.

Misją firmy Exatel ma być natomiast jest budowa cybersuwerenności Polski.

- Naszym zadaniem jest pomoc państwu, by – tak jak na owym realnym terytorium – zapewniało każdemu wolność, bezpieczeństwo i komfort działania w sieci – wyjaśnia prezes Nikodem Bończa Tomaszewski. – Jeśli Polska ma liczyć się w globalnej grze technologicznej, nie może zgadzać się tylko na rolę konsumenta rozwiązań tworzonych gdzie indziej. Musi sama nadawać kierunki rozwoju.

Inwestycje w sieć i badania

Konsekwencją rozwoju firmy ma być rozbudowa własnej sieci światłowodowej. Dziś podziemna infrastruktura dociera do każego powiatu, docelowo ma być dostępna w każdej polskiej gminie. Skorzystają z tego nie tylko samorządy, ale również podlegające mu szkoły, biblioteki, czy mieszkańcy gmin, w których dziś dostęp do szybkiej sieci jest mocno utrudniony.

- Od kilku lat niezwykle intensywnie inwestujemy w rozwój sieci. Obecnie dochodzimy już do 1000 km rocznie, ale zakładamy, że to dopiero rozgrzewka – mówi Rafał Magryś, wiceprezes Ecatel odpowiedzialny za pion techniki. – Ale sieć to dopiero początek.. Naszym wyróżnikiem na rynku jest cyberbezpieczeństwo. Mamy na pokładzie 30 ekspertów, którzy są w stanie zapewnić ochronę przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zaufali nam już klienci z sektora bankowego, medycznego, przemysłowego, transportowego i publicznego.

Exatel inwestuje również w badania. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy udało mu się pozyskać 10,59 mln zł grantów. Firma pracuje także nad wdrożenie projektu Smart City – testowany on ma być w Przemyślu, TAMA – autorski system ochrony przed cyberatakami wolumetrycznymi (anty DDoS) opracowywany razem z Politechniką Warszawską oraz najnowszy projekt budowy programowalnego urządzenia sieciowego – SDNBox.

Łódź otrzyma szybką sieć internetową?

Exatel może pochwalić się również pierwszymi w Europie testami sieci 5G. Przeprowadzono je z powodzeniem w warszwskim centrum handlowym Blue City. Bezprzewodowo można było dzięki temu oglądać filmy w rozdzielczości 4K. Kolejne testy mobilne są zaplanowane w Łodzi.

- Exatel ma rozległy i zrównoważony portfel klientów. Szczególnie silni jesteśmy na rynku bankowym, energetycznym, międzyoperatorskim i publicznym. Rozwijamy także usługi dla sektora obronnego. Wiemy, że dziś organizacjom nie wystarczy infrastruktura telekomunikacyjna. Potrzebują całościowych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, a także partnera, któremu mogą naprawdę zaufać. Takiego, który zapewni im bezpieczne i stabilne środowisko technologiczne, adekwatne do ich celów. Dlatego nasza obecna oferta jest bardzo szeroka.– dodaje Marcin Malicki.