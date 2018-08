Gigantyczny rachunek za pół godziny internetu. Operator naliczył opłatę w trybie samolotowym

Fot. Fotolia/Rido

Amerykańska rodzina lecąca do Wietnamu miała ustawiła telefony w tryb samolotowy uniemożliwiający transfer danych. Po powrocie do kraju otrzymali rachunek za to półgodzinne okienko.

Rodzina świadoma wysokich opłat za transmisję danych w roamingu międzynarodowym miała pilnować, aby nie narazić się na wysokie opłaty wynikające z korzystania z Internetu w komórce – relacjonuje Radio Zet.

Zobacz także: Cała prawda o roamingu. Operatorzy tracą miliony, bo klienci za granicą rozmawiają bez zahamowań

Również w podróży, zgodnie z przepisami, ustawili telefony w tryb samolotowy. Po powrocie do USA, czekała na nich niemiła niespodzianka – rachunek na blisko 13,5 tys. dol., co w przeliczeniu daje kwotę bliską 50 tys. zł.

Jak poinformował operator, T-Mobile, opłata została naliczona za półgodzinne okienko, gdy samolot z rodziną leciał nad terytorium Wietnamu – podało Radio Zet.

Czytaj więcej: Roaming w UE za darmo? Nie do końca. Sprawdź, ile zapłacisz za wakacyjne rozmowy

Rodzina odwołała się od wysokiego rachunku. Operator uznał argumenty klientów i obniżył rachunek z 13,5 tys. do 10 tys. dol. Dopiero po interwencji i nagłośnieniu sprawy przez lokalne media miał zostać on całkowicie anulowany.