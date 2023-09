Nie było spotkania Duda-Zełenski. "Tu jest zwarcie interesów"

Andrzej Duda na konferencji prasowej pytany był o komentarz do decyzji Ukrainy, która złożyła skargę na Polskę, Węgry i Słowację z powodu zakazu importu żywności z Ukrainy , jaki te trzy kraje wprowadziły po zakończeniu obowiązywania embarga, które po raz pierwszy weszło w życie na początku maja 2023 r.

Problem ze zbożem. Prezydent komentuje

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską w wyniku porozumienia z tymi krajami. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września.