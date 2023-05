Nie chcą czekać na kolejne skażenie rzeki. Zamontowali specjalistyczne urządzenie

Zarząd Wigierskiego Parku Narodowego zainstalował na rzece Czarna Hańcza, w okolicy wsi Sobolewo (Podlaskie), urządzenie do kontroli jakości wody.

Pomiary wody co kwadrans

Co 15 minut, miernik dokonuje pomiarów podstawowych parametrów wody, takich jak przewodność elektrolityczna, temperatura oraz poziom wody.

Dodatkowo, aparat zbiera informacje na temat ilości substancji mineralnych rozpuszczonych w wodzie, co pozwala na dokładne monitorowanie stanu zanieczyszczenia. W przypadku przekroczenia norm, urządzenie automatycznie wysyła powiadomienie w formie wiadomości SMS do telefonów pracowników parku.

Czarna Hańcza dwukrotnie skażona

Do skażenia rzeki doszło w ostatnich latach dwa razy, w 2018 i 2019 roku. Najgroźniejsze miało miejsce w lipcu 2018 roku, kiedy do rzeki wpłynęło ponad 2 tys. metrów sześciennych ścieków w wyniku zapowietrzenia pomp oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Z rzeki wyłowiono wówczas ok. 300 kg śniętych ryb.