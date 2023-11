Wielka fala odejść z policji. Wieszczą spektakularną katastrofę

Topnieją niebieskie szeregi

Wiele stanowisk bez obsady

To stanowiło poważny problem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że liczba policjantów była o 5 tysięcy mniejsza w porównaniu do roku poprzedniego. Co dziewiąte stanowisko w policji pozostawało nieobsadzone, co stanowiło znaczący problem - zaznacza "DGP".