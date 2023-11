"Przynoszą efekt". Niemiecka policja o kontrolach na granicy z Polską

Kontrole na granicach działają

To efekt m.in. wzmocnienia patroli i zwiększenia liczby funkcjonariuszy na granicach. Prezydent policji federalnej przekazał, że na różnych jej odcinkach rozmieszczono ok. 4 tys. funkcjonariuszy.

Nie wszyscy są zadowoleni z kontroli na granicach

Zresztą zakorkowane drogi dojazdowe są także utrapieniem dla osób dojeżdżających do pracy, jak również kierowców ciężarówek firm spedycyjnych. Szacuje się, że ok. 14 tys. osób dojeżdża codziennie do pracy z Polski do Brandenburgii.