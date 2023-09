Polska liderem wizowym UE. Zdecydowanie wyprzedzamy Niemcy

Tata 41 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Ponad rok dawałem ogłoszenie by znaleźć opiekę dla dziadka nikt się nie zjawił miesiąc wisiało ogłoszenie by ktoś za dobrze płatną pracę z kosił trawnik nikt się nie zjawił musiałem pracownika z budowy braci a tu jakieś totalny pisze się w Polsce jest bezrobocie 40% non stop Wisi ogłoszenie moje że przyjmę do pracy na budowie czasami ktoś przyjdzie ale w większości to ludzie którzy wylecieli z innej pracy na budowie za alkohol i jak usłyszał że mają płacone bardzo dobrze od wykonanej pracy to rezygnują pewnie bo od alkoholu sił nie ma