Nie ma komu pracować w stoczni. Do Szczecina przyjedzie tysiąc pracowników z Filipin

Paweł Pietruszczak, prezes Towarzystwa Okrętowego przyznał w rozmowie z "Głosem Szczecińskim", że zagraniczni pracownicy są spółce niezbędni. A dlaczego właśnie Filipińczycy? Bo Filipiny to kraj wyspiarski, więc jego mieszkańcy są silnie związani z gospodarka morską. Poza tym to głownie katolicy, więc ich przyjazd nie powinien podsycać antymuzułmańskich nastrojów.

Problemem może być to, że na Filipinach nie ma przedstawicielstwa polskiego i nie ma kto sprawdzać kwalifikacji przyszłych pracowników ani wydawać wiz do Polski. Potencjalni pracownicy z Filipin musieliby po pozwolenia na pracę i wizy jeździć do Kuala Lumpur w Malezji, a to prawie 2,5 tysiąca kilometrów.