Nepalczycy zastępują Ukraińców. Tysiące na zachodniej granicy

Nie inaczej robi przecież część Polaków. To tak zwana "emigracja wahadłowa". Jak podawał rok temu "Dziennik Gazeta Prawna", aż 8,8 tys. osób z Polski regularnie jeździ na Zachód do pracy sezonowej, by potem wrócić i żyć z wysokiego zagranicznego zasiłku. A gdy ten się kończy... z powrotem wybierają się do pracy. Czy urząd do spraw zasiłków w Niemczech sprawdza, czy w Polsce pracują?

Jeśli dodać do siebie 1,45 mln oświadczeń o zatrudnieniu (praca do 6 miesięcy w roku) do 121 tys. zezwoleń czasowych (do 9 miesięcy w roku) i jeszcze 329 tys. zezwoleń na pracę (możliwość pracy do trzech lat), to wychodzi na to, że w naszym kraju pracuje co najmniej 1,9 mln cudzoziemców. To liczba zbliżona zresztą do krajowej emigracji na Zachód. Można więc śmiało powiedzieć, że Ukraińcy, Białorusini i Nepalczycy zastąpili na krajowych miejscach pracy tych, którzy wyjechali po lepsze pieniądze na Zachód.